Власти Аляски не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа

Фото: [pxhere.com]

В администрации губернатора Аляски Майка Данливи не смогли предоставить информацию о месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом стало известно от  РИА Новости.

В офисе сообщили, что организация встречи происходит на уровне федерального правительства.

«Нет, этого еще не объявляли», — сказали там.

В администрации губернатора Аляски также сообщили, что данные о месте встречи президентов США и России будут предоставлены позже, непосредственно из Белого дома.

Накануне президент США Дональд Трамп  заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков  подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин  передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.

