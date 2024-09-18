Военкор Александр Коц заявил, что в Курской области ВС РФ первые встретились с танком Leopard, который Украине передала Германия. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на материал обозревателя.

Александр Коц в своем личном блоге обратил внимание на сводку Минобороны РФ. Там упомянули, какую технику уничтожили в Курской области. В перечне был указан немецкий Leopard.

Современные немецкие танки двигаются «по следам предшественников». Снова техника с крестами движется к Курску, как во времена ВОВ. Однако в этом случае управляющими являются украинские бойцы на западных бронемашинах, так называемые неонацисты.

Напомним, что 18 сентября ВСУ напали на Тверскую область. Возможной целью был склад боеприпасов. Лишь к вечеру того же дня город Торопец вернулся к нормальной жизни после ударов противника.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий раскрыл подробности плана атаки на гражданский поезд под Курском.