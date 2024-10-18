Зеленский допустил, что Украина может не выйти на границы 1991 года

Границы Украины после окончания конфронтации с Россией зависят от перечня различных факторов, но юридически Киев не станет признавать потерю территорий. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил во время пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского телевизионного марафона.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения страны к границам 1991 года глава киевского режима заявил, что ситуация может сложиться по-разному. По его мнению, итоговый результат зависит от прочности Украины, состояния западных партнеров, желания или смены политики, а также большого перечня других сопутствующих вещей.

«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что страны Запады просят Украину не претендовать на территории, а руководство НАТО обсуждает возможность ее вступления в Североатлантический альянс. При этом каких-либо конкретных действий, предвещающих подобное развитие событий, пока так и не произошло.