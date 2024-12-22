Жительница Петушков подожгла отделение полиции и была задержана полицейскими

Жительница Воронежской области 1951 года рождения задержана по подозрению в поджоге РОВД в городе Петушки Владимирской области, сообщает региональное управление Следственного комитета России в своем аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Женщина действовала, по предварительным данным, по наводке украинских мошенников.

«По версии задержанной, она совершила преступные действия, находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общалась по телефону», — приводится в публикации.

В полиции добавили, что задержанной поджигательнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на прошедших выходных по России прокатилась массовая череда мини-спровоцированных украинскими спецслужбами терактов. Так, завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.