Американский журналист Такер Карлсон «дразнит» публику: в личном блоге он опубликовал первое фото с интервью с российским президентом.

Снимок в винтажной синей обработке появился на официальной странице X Такера Карлсона. Он показал, как сидит напротив сосредоточенного Владимира Путина. Помимо фотографии, ведущий подтвердил время выхода интервью в свет: 9 февраля в 18:00 (6 PM - время восточного побережья США). В России будет 2:00 по Москве.

Фото: [ соцсети ]

Интервью Такера Карлсона может войти в историю: он первый, кто добился интервью с Владимиром Путиным с 2021 года. После этого российский президент не беседовал с западной прессой.

Сам Такер утверждает, что ему с трудом разрешили покинуть США и улететь в Россию. Журналист объяснил, зачем нужна беседа с Путиным на самом деле.

При этом Карлсон предлагал устроить интервью и Владимиру Зеленскому, но, судя по всему, украинский глава отказал. Полагают, что лидер Киевского режима попросту испугался.

Ранее сообщалось, что журналисты в России оценили смелость Такера Карлсона.