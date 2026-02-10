Московскую область ожидает резкое возвращение зимы с сильными снегопадами в середине февраля. По прогнозу руководителя центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, с 16 по 20 февраля регион могут накрыть два активных циклона, которые принесут значительные осадки.

«Нас ждет повторение сильных, а-ля январских снегопадов. С 16 по 20 февраля с юга на европейскую территорию выскакивают последовательно два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10–15 мм осадков», — предупредил синоптик в своем телеграм-канале.

По его оценке, это может привести к значительному увеличению высоты снежного покрова. В Москве и близлежащих областных городах она вновь может превысить 50 см. «К концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани снова преодолеет полуметровую отметку», — отметил Шувалов.

Предстоящие дни принесут переменчивую погоду. В четверг, 12 февраля, в Подмосковье ожидается умеренный снег, переходящий в мокрый. В пятницу и субботу прогнозируется оттепель с моросью, из-за чего снежный покров немного осядет. Однако уже в воскресенье, 15 февраля, вернутся морозы до –10…–15 °C, что создаст риск гололедицы на дорогах. «В воскресенье снова морозы до –10…–15 и каток на улицах», — констатировал эксперт.

Таким образом, после краткой оттепели в конце этой недели, с понедельника, 16 февраля, в регионе вновь установится зимний режим погоды с обильными снегопадами и морозами, который, по мнению синоптика, продлится до конца календарной зимы.

