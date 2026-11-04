«Время покажет»: профессор Петрушко допустил второе обретение Казанской иконы

Похищенная в 1904 году Казанская икона Божией Матери могла уцелеть и будет вновь обретена в важный для России период. Об этом заявил профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ Владислав Петрушко, передает РИА Новости .

По его словам, надежда существует всегда: «Может быть, эта икона все-таки уцелела и где-то хранится. Время покажет. Может, впереди у России еще важные события, и Казанская икона вновь окажется с ними связана. Будем надеяться на второе обретение этой иконы».

Икона была обретена в Казани в 1579 году и хранилась в соборе Богородицкого монастыря, однако в 1904 году ее похитили, и следы святыни потерялись. Петрушко отметил, что сообщения об обнаружении подлинника на аукционах появляются периодически, но достоверных данных среди них не было. Он не исключил, что икону уничтожили грабители: «Для них ценность представляли только золото и драгоценные камни, которыми был украшен оклад. Они покусились на такую святыню, не имея ничего святого в душе. Могли на самом деле ее сжечь, как они сами утверждали».

Существовала и версия, что икону выкупили старообрядцы. Долгое время считалось, что подлинник попал в Ватикан, но там хранился лишь список. «Его предлагали вернуть в обмен на разрешение папе Римскому Иоанну Павлу II посетить Россию. Позже Ватикан согласился вернуть икону и без этого условия. Но когда наши искусствоведы отправились осмотреть икону, оказалось, что это гораздо более поздний образ — икона XVIII века. Даже по ее фотографиям было видно, что это не подлинник, за который ее приняли только потому, что на ней был очень дорогой оклад. В конце концов, икону в 2004 году вернули в Россию и в дальнейшем передали в Казань», — рассказал историк. День Казанской иконы Божией Матери отмечают 4 ноября в честь освобождения Москвы от польских интервентов.