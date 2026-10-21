Многодетная горе-мать вернула родительские права в суде

Жительница Удмуртии исправилась и вернула себе троих детей через суд

Общество

В Удмуртии женщина, ранее ограниченная в родительских правах, сумела доказать, что исправилась, и вернула себе троих детей. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Дети жили в реабилитационных центрах в Глазове и Балезинском районе, пока мать приводила жизнь в порядок. Она подала иск, заявив, что основания для ограничения отпали: женщина трудоустроена, на учете у нарколога и психиатра не состоит, регулярно навещает дочь, платит алименты и гасит долг. К тому же у нее есть жилье и положительная характеристика.

Ради возвращения детей мать сделала ремонт, провела газовое отопление и оборудовала спальные места для малышей. Сами дети, как отмечается, высказали желание вернуться к матери. Орган опеки и представители реабилитационных центров иск поддержали, прокурор был против — но суд встал на сторону семьи.

В решении указано, что истец создала необходимые условия для воспитания и содержания детей, любит их и хочет жить с ними. Суд удовлетворил требования полностью: ограничение родительских прав отменили, детей вернули матери, а с даты вступления решения в силу женщину освободили от взыскания алиментов. История закончилась хорошо, хотя напоминает: вернуть доверие суда можно только реальными делами — ремонтом, работой и заботой о детях.

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