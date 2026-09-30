Москва замерзает: ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени

Синоптик Леус: ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве

Общество

В ночь на 30 сентября на ВДНХ зафиксировали +4,5°C — на 0,3 градуса ниже, чем днем ранее. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ЦФО продолжается период заморозков. Минувшей ночью их отметили метеостанции Московской, Калужской, Смоленской областей и Новой Москвы. Самая холодная точка округа — Черусти, где минимум составил -0,9°C. В Москве прошедшая ночь вновь стала самой холодной с начала осени. На других метеостанциях мегаполиса минимум варьировался от +8,2°C на Балчуге до +3°C в Бутово.

В ТиНАО заморозки фиксируются второй день подряд: в Михайловском столбик термометра опустился до -0,5°C. Ближайшей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается, однако в отдельных районах на востоке ЦФО температура может опуститься ниже нуля. В ночь на пятницу заморозки вновь вероятны.

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