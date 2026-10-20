Рыжие хищники в городах: почему лисы все чаще выходят к людям и чем это опасно?

SHOT: рыжих хищников все чаще замечают в Москве и Подмосковье

Общество

Лисы все чаще появляются в российских городах и населенных пунктах: они проникают во дворы, роются в мусоре и могут нападать на домашних животных. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Рыжих хищников замечают в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской и Самарской областях, Пермском крае, Башкирии, Татарстане и других регионах.

По словам представителя президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова, за несколько лет популяция лис в Московской области выросла примерно на 40% — с 3,5 до 5 тыс. особей. Животные выходят к людям в поисках пищи и новых территорий. Этому способствуют застройка и сокращение естественной среды обитания. В городах зверей привлекают мусорки, грызуны и подкормка со стороны жителей, из-за чего они постепенно теряют осторожность.

Лисы могут переносить бруцеллез, лептоспироз и бешенство. С начала 2026 года в Подмосковье выявили девять зараженных животных — на три меньше, чем годом ранее. После укуса, царапины или попадания слюны на поврежденную кожу необходимо сразу обратиться к врачу.

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