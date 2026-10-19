«Не ведет себя агрессивно»: почему волки выходят к поселкам и как вести себя при встрече

Зоолог Кречмар: волки чаще охотятся на домашних животных, чем на людей

Общество

Зоолог Михаил Кречмар в беседе с 360.ru объяснил, почему волки выходят к населенным пунктам и представляют ли они угрозу для людей. По его словам, хищники чаще охотятся на домашних животных, а сообщения о появлении волков нередко оказываются ошибочными.

Кречмар отметил, что обычно волк не ведет себя агрессивно по отношению к человеку и даже не проявляет настойчивости. Он не знает случаев с послевоенных времен, когда волки неспровоцированно нападали на людей, однако случаи бешенства были. Зоолог добавил, что взрослые волки могут приводить молодых к местам, где проще добыть пищу, в том числе к поселкам с домашними животными.

При встрече с волком не следует убегать или поворачиваться к нему спиной. Нужно медленно отступать, по возможности шуметь и визуально увеличиваться.

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