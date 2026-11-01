«Оплата за воздух»: почему жители Краснодара получили квитанции за отопление без тепла

В Краснодаре отопительный сезон в этом году стартует позже привычного: если несколько лет подряд тепло начинали подавать на соцобъекты и затем в дома с 15 октября, то теперь запуск сдвинули на 2 ноября из-за теплой погоды. Об этом сообщает 93.RU .

При этом жители города уже получили платежки за октябрь, где среди прочего стоит плата за отопление, хотя фактически тепла не было. Горожане возмущаются: по их словам, с них требуют оплату «за воздух», и они не понимают, почему должны платить за услугу, которая не была оказана.

Однако ошибки в квитанциях нет. В части домов стоят счетчики — в этом случае за тепло жильцы платят лишь тогда, когда батареи горячие. В многоквартирных домах без приборов учета плата идет по установленному нормативу: его распределяют равными долями на семь месяцев отопительного сезона — с октября по апрель включительно, и дата начала сезона в таком случае значения не имеет. При этом не во всех домах есть техническая возможность поставить теплосчетчик; к тому же это недешево, а для установки нужно согласие большинства собственников квартир.