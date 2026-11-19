Зоологи из Университета Л’Акуилы под руководством Эмануэле Беррилли проанализировали ДНК из экскрементов обоих видов на мысе Капо-Гроссо — единственном месте, где сохранилась крупнейшая популяция этих ящериц.

Выяснилось, что крысы не охотятся на рептилий и не поедают их яйца. Однако их рационы значительно пересекаются в растительной части: оба вида активно потребляют растения порядков астроцветных и ясноткоцветных. Из-за ограниченной площади мыса (всего 0,7 га) ресурсов на всех не хватает, и более многочисленные грызуны оставляют ящериц без пропитания. ‎Ученые установили, что численность ящериц на Капо-Гроссо упала с 800–1300 особей в 2017 году до 212–475 в 2022-м. Причиной вспышки популяции крыс стало изменение землепользования: после 2016 года на мысе прекратился выпас коз. Это привело к бурному росту растительности, которая обеспечила грызунов обильным кормом и укрытиями. Для спасения вида специалисты предлагают вернуть на территорию традиционный выпас коз, что уже реализуется в рамках проекта LIFE EOLIZARD.

Проблема инвазивных крыс актуальна не только для Италии. Грызуны наносят ущерб экосистемам на Мадагаскаре и Малых Антильских островах, вытесняя местных птиц и рептилий и уничтожая семена растений вместо их распространения.