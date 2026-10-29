«Особенно тяжелая зима»: 50 тысяч европейцев не могут оплатить отопление, и их станет больше

Еврокомиссар Йоргенсен: 50 тысяч европейцев не могут оплатить отопление

Экономика

Зимой около 50 тысяч жителей Евросоюза не могут оплачивать отопление, и в этом году их число вырастет. Об этом перед заседанием Совета ЕС по энергетике заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. По его словам, предстоящий зимний сезон будет особенно тяжелым.

В качестве меры поддержки Йоргенсен призвал страны ЕС ускорить отказ от традиционного топлива, активнее переходить на альтернативные источники и электрифицировать экономику, включая замену автомобилей с обычными двигателями на электромобили. Как именно эти шаги помогут тем, кому не хватает средств на отопление, еврокомиссар не уточнил.

Йоргенсен также отметил, что энергетический кризис угрожает конкурентоспособности экономики ЕС. При этом Еврокомиссия не прогнозирует физических перебоев с поставками топлива этой зимой, но ожидает существенного роста цен. В Еврокомиссии Йоргенсен отвечает за разработку законодательства о полном и бессрочном запрете на закупки российской нефти и газа странами ЕС и продолжает продвигать эту инициативу.

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