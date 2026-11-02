«Радар БПЛА» и «ГосVPN» оказались вирусами: как мошенники крадут деньги через полезные приложения

CNews: мошенники распространяют вирус под видом приложения «Радар БПЛА»

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Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом приложений «Радар БПЛА», «ДПС радар. Топливо онлайн» и «ГосVPN». Пользователям обещают показывать местонахождение экипажей ДПС, дорожных камер, заправок с топливом или беспилотников. Об этом сообщает CNews.

После установки программа запрашивает доступ к SMS, звонкам, контактам и уведомлениям. Получив разрешения, вирус получает доступ к банковским приложениям и мессенджерам, включая Telegram, и перехватывает пароли.

Это позволяет злоумышленникам выводить деньги со счетов и читать личные переписки. Специалисты по кибербезопасности напоминают, что подобные программы часто распространяются через мессенджеры и ссылки в SMS. Пользователям рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов — Google Play и RuStore — и внимательно проверять запрашиваемые разрешения при установке.

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