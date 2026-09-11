Жалоба в прокуратуру превратила девочку в изгоя: как поборы в школе довели ребенка до психиатрии

Ученица одной из школ Новосибирска попала в психиатрическую клинику из-за травли. Об этом «КП-Новосибирск» сообщила мать девочки. По ее словам, буллинг начался еще в младших классах.

Женщина рассказала, что стала возмущаться поборами: в начальной школе родители ежегодно сдавали по ₽6–8 тыс. на ремонт, линолеум и другие нужды. Мать девочки напомнила, что требовать эти деньги не имели права, и написала жалобу в прокуратуру. После этого ребенок стал изгоем, в том числе для учителя.

Затем классный руководитель сменился, и с новой учительницей удалось выстроить хорошие отношения. Однако на взаимодействии девочки с классом это не отразилось. Школьница пыталась справиться с переживаниями сама, но однажды мать нашла в ее личном дневнике пугающее желание. Женщина обратилась к специалистам, чтобы стабилизировать состояние дочери. Сейчас девочка проходит лечение в психиатрической клинике.