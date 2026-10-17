Крючок, леска и травма крыла: кто ответит за пострадавшего лебедя на Патриарших?

Рыбаков, по вине которых лебеди получили травмы от рыболовных снастей, могут обязать возместить расходы на лечение и реабилитацию птиц. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил аспирант кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Илья Патиев. Поводом стал инцидент на Патриарших прудах, где лебедь запутался в леске, травмировал лапу и повредил крючком крыло.

По словам юриста, если факт травмирования и размер расходов подтвердятся чеками, договорами с клиникой и заключениями ветеринаров, пострадавшая сторона или организация, взявшая птицу под опеку, вправе требовать возмещения в гражданско-правовом порядке — добровольно или через суд. Основанием могут стать статья 1064 Гражданского кодекса РФ и статья 56 федерального закона «О животном мире». При установлении вины рыбака компенсация может включать затраты на лечение, реабилитацию и дальнейшее содержание птицы.

Патиев отметил, что при доказанном прямом умысле — когда лицо осознавало опасность своих действий, предвидело увечье или гибель животного и желало либо сознательно допускало их — содеянное квалифицируется по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Если умысла нет, но вред причинен по неосторожности, возможна административная ответственность: штраф для граждан по части 2 статьи 8.52 КоАП РФ составляет от ₽5 тыс. до ₽15 тыс. Оставление опасных снастей в водоеме также может повлечь ответственность за нарушение правил охраны среды обитания животных.

При этом случайное попадание птицы на крючок и сознательное оставление снастей требуют разной правовой оценки — в каждом случае нужно устанавливать обстоятельства и степень вины. Сам по себе любительский лов рыбы на Патриарших прудах сейчас не является основанием для привлечения к ответственности. Вопрос об ограничениях на рыбалку ради защиты лебедей требует отдельного правового решения.