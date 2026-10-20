Где прячется щука в конце октября: омским рыбакам раскрыли глубинные точки

Омским рыбакам рассказали, где искать щуку в конце октября. С похолоданием хищница уходит на глубину, поэтому стоит проверять бровки, свалы и выходы из ям, а проводку делать медленнее. Об этом пишет Om1.ru .

В конце октября условия рыбалки меняются: вода остывает, становится прозрачнее, кормовая рыба уходит на участки с подходящей глубиной. Щука следует за добычей, поэтому перспективные места могут меняться даже в пределах одного водоема. Осенью хищница активно питается перед зимой, но непрерывного жора ждать не стоит — клев зависит от погоды, водоема и наличия кормовой рыбы.

Главное правило — не привязываться к одному месту и проверять разные горизонты воды. С похолоданием стоит обратить внимание на русловые бровки, подводные уступы и переходы от мелководья к глубине. Перспективны верхние части свалов, нижние участки бровок и площадки рядом с ямами. Не обязательно забрасывать приманку в самую глубокую точку: щука может стоять на соседнем перепаде.

Также стоит проверять входы и выходы из ям, коряжник, границы камыша и участки с сохранившейся растительностью. В теплые дни хищница может выходить на защищенные от ветра заливы и мелководья. Из приманок подойдут силикон для джига, колеблющиеся блесны и воблеры с разной глубиной заглубления. На холодной воде проводку лучше замедлить и увеличить паузы. Если поклевок нет, стоит сменить приманку или горизонт ловли. С берега перспективны мысы, изгибы береговой линии и места с доступом к русловой бровке. С лодки удобнее обследовать глубокие свалы и удаленные коряжники. Перед поездкой важно проверить действующие правила рыболовства для конкретного района.