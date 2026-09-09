Россия остается в проекте ИТЭР, который должен дать энергию как у Солнца: почему санкции не помешали

Несмотря на санкции Евросоюза и ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем, Россия остается участницей международного проекта ИТЭР — крупнейшего в мире эксперимента по термоядерному синтезу. Об этом сообщает Euronews.

Правила проекта не предусматривают исключения стран-участниц, поэтому российская доля сохраняется на уровне 9,1%. Москва также продолжает поставлять ИТЭР специалистов и технологии: российские инженеры работают над установкой вместе с европейскими коллегами.

Строительство международного экспериментального термоядерного реактора началось на юге Франции в 2010 году. В проекте участвуют более 30 стран, включая Россию. Его стоимость оценивается примерно в €19 млрд.

Российские ученые и инженеры создают для реактора сложные компоненты: коммутационную аппаратуру, шинопроводы, энергопоглощающие резисторы и защиту сверхпроводящей магнитной системы. Для этого на заводе «Росатома» в Глазове был построен новый цех, способный производить до 30 тонн сверхпроводников в год.