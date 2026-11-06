Димитриевская суббота 7 ноября: что можно и что нельзя делать в главный осенний поминальный день

7 ноября православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу — один из главных осенних поминальных дней. Дата связана с памятью великомученика Димитрия Солунского, которого чтят 8 ноября, а поминовение совершают в субботу перед праздником. Об этом пишет katun24.ru .

Главное в этот день — молитва: верующим стоит прийти в храм на заупокойное богослужение, подать записку об упокоении и поставить свечу, а если возможности прийти в церковь нет — помолиться дома. На Руси этот день также называли Дедовой субботой: нередко семьи собирались за большим столом и рассказывали о прошлом предков.

Важным считается проявить милосердие — подать милостыню или помочь нуждающимся в память об усопших. Посещение кладбища и уборка могил приветствуются, но церковную молитву они не заменяют. Церковь не запрещает 7 ноября обычную домашнюю работу: уборка, готовка и стирка не считаются грехом, и все запреты в этом случае связаны с суевериями. А вот превращать поминовение в повод для ссор и примет действительно не стоит: священники напоминают, что в Димитриевскую субботу не нужно ссориться, сквернословить и вспоминать обиды. Не рекомендуют также устраивать застолья с алкоголем якобы для поминовения усопших и оставлять на кладбище еду.