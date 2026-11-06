Снегопад и гроза в один день: что происходит с погодой в Екатеринбурге 6 ноября

В Екатеринбурге утром в пятницу, 6 ноября, прошел снегопад, а также прогремела гроза. Метеостанция зафиксировала грозу в 10:00 по местному времени, сообщили в Уралгидромете. По данным синоптиков, через город в этот момент проходит холодная часть активного атмосферного фронта. Центр циклона расположен в районе Красноуфимска и смещается на север вдоль гор.