Снегопад и гроза в один день: что происходит с погодой в Екатеринбурге 6 ноября

Уралгидромет: в Екатеринбурге утром 6 ноября прошел снегопад с грозой

Общество

В Екатеринбурге утром в пятницу, 6 ноября, прошел снегопад, а также прогремела гроза. Метеостанция зафиксировала грозу в 10:00 по местному времени, сообщили в Уралгидромете. По данным синоптиков, через город в этот момент проходит холодная часть активного атмосферного фронта. Центр циклона расположен в районе Красноуфимска и смещается на север вдоль гор.

В западных районах Свердловской области ожидаются снег, похолодание и гололедица. По мере продвижения циклона там возможны метели. Таким образом, по информации Уралгидромета, погода в Екатеринбурге и области определяется прохождением активного фронта и циклона, который идет вдоль Уральских гор, а в западных районах региона стоит готовиться к снегу, гололедице и метелям.

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