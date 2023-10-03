Польский министр Телюс: Контроль зерна из Украины будут осуществлять в Литве

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс проинформировал, что теперь контроль украинского зерна будет проходить на территории Литвы, пишет агентство « РИА Новости ».

Ранее контроль проводился на украинско-польской границе. После определенных переговоров, в которых были задействованы все участники данного процесса, пункт перенесли в литовский порт. Договор вступает в силу с 4 октября.

«Это хорошее дело в построении транзитного коридора солидарности», - отметил польский министр Роберт Телюс

Украинская сторона подтвердила данную информацию. О переносе пункта контроля проинформировали в Telegram-канале минагрополитики Украины, где процитировали министра агрополитики и продовольствия Украины Николая Сольского.

«В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши», - сообщает Telegram-канал минагрополитики Украины

Отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Сначала в Варшаве заявили, что не намерены разрешать Киеву транспортировать зерно через польские каналы. Это негативно отражалось на отечественном развитии сельскохозяйственной отрасли.

В свою очередь правительство Украины заявило о намерении запретить ввоз на территорию страны некоторых товаров из Польши. Со стороны Варшавы также последовала реакция. На высшем уровне усомнились в необходимости передачи для Киева оружия через польскую границу.

Ранее стало известно, как власти Польши отнеслись к миграционному пакету, разработанному в Евросоюзе.