«Психологическая война»: В Польше оценили заявления о возможном нападении ЧВК «Вагнер»

В четверг, 27 июля, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о намерении ЧВК «Вагнер» зайти на территории Польши и дойти до Варшавы. В МИД Польши не относятся серьезно к подобным комментариям, пишет агентство « РИА Новости ».

«Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны. Мы не относимся к этому серьезно», - отметил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский

Разговор между президентами России и Беларуси о намерении военных ЧВК «Вагнер» отправиться на экскурсию в Варшаву является вульгарным. Это определенный способ психологического влияния, но в МИД Польши понимают такие манипуляции. Варшава не реагирует на подобные высказывания.

В воскресенье, 24 июля, президент Беларуси обсудил с президентом РФ различные актуальные вопросы, пишет агентство «Интерфакс». Так, Александр Лукашенко отдал распоряжение разместить военных ЧВК «Вагнер» в центре республики из-за их негативных настроений. Бойцы намерены воевать с Западом. Держат курс в направлении Варшавы и Женевы. Александр Лукашенко отговаривает их от подобных действий, но пока они настроены решительно.

Ранее эксперты утверждали, что Польша намерена напасть на Беларусь. Есть и другие точки зрения, согласно которым ЧВК «Вагнер» стремится перейти границы Польши и стран Прибалтики. Официальные лица Польши заявляли о размещении батальонов вдоль границы с Россией и Беларусью. Некоторыми действиями Варшавы Минск обеспокоен.