Репетитор Исаева рассказала, как выбрать учителя для подготовки к ЕГЭ

Отзывы о работе помогают понять, стоит ли доверять учителю или нет. Идеальный вариант, если у этого человека уже занимался кто-то из знакомых. Тогда можно выяснить, в каком формате проходили занятия, какого результата удалось достичь и за какой промежуток времени.

Обычно репетиров ищут на сайтах. Там же можно найти отзывы о его работе. Важно внимательно ознакомиться с каждым из них. До сдачи ЕГЭ остается все меньше времени, поэтому рисковать не стоит.

Ангелина Исаева рекомендует отдавать предпочтение индивидуальным занятиям.

«Существенный минус групповых занятий — у разных школьников разные темы вызывают трудности. И останавливаться на каждом просто нет времени», — объясняет Ангелина Исаева.

О том, во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к ЕГЭ, мы сообщали ранее. Заниматься можно индивидуально или в группе, заочно и очно.

Напомним, что во время послания Федеральному совету президент России Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдавать один из предметов ЕГЭ в случае низкого балла. Общество дискуссировало по данному поводу. Досрочный период проведения Единого государственного экзамена в Московской области уже начался.