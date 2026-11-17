В Новокузнецке 38-летняя женщина после ссоры с соседкой облила химикатами ее автомобиль. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на Росгвардию: инцидент произошел на улице Кутузова, задержанную передали полицейским.

Все случилось днем во дворе на улице Кутузова. 67-летняя пенсионерка обратилась к росгвардейцам с жалобой на соседку, которая, по ее словам, буквально отравила ей жизнь — точнее, машину.

По предварительным данным ведомства, между женщинами произошел конфликт. После ссоры одна из них вышла на улицу и вылила на автомобиль заявительницы неизвестную жидкость, предположительно химического состава. Машина получила повреждения.

Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали 38-летнюю оппонентку и передали ее полиции. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, кто именно облил авто едкими химикатами, насколько серьезен ущерб и действительно ли в ходе ссоры звучали угрозы физической расправой.