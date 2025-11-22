«Существует шанс завершить эту войну»: канцлер ФРГ заявил о возможности окончания конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на полях «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге в беседе с журналистами высказал мнение, что сейчас существует шанс завершить украинский конфликт, сообщило РИА Новости. Политик уточнил, что достичь удовлетворительного результата, который будет достигнут совместными усилиями, на данный момент еще невозможно.

Канцлер ФРГ отметил, что правительство готово помогать в урегулировании конфликта на Украине. Он уверен, что такую позицию занимает Евросоюз. На данный момент есть шанс достичь мира.

«На мой взгляд, сейчас существует шанс завершить эту войну. Но мы все еще довольно далеко от какого-либо совместного хорошего результата», — сказал Мерц. По информации РИА Новости, его заявление распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Отметим, что тема украинского кризиса стала более активно обсуждаться после того, как Вашингтон предложил план урегулирования конфликта. В воскресенье, 23 ноября, в Женеве представители Украины, США и стран ЕС намерены обсудить некоторые детали. Источники иностранных СМИ сообщают, какие пункты из плана, а их всего 28, для лидеров ЕС категорически неприемлемы: новая линия государственной границы, международное признание Донбасса и Крыма, дальнейшая судьба российских активов.

В рамках публичного брифинга президент США Дональд Трамп выразил твердую уверенность в том, что глава украинского государства Владимир Зеленский в конечном счете будет вынужден поддержать мирные инициативы, предложенные американской стороной для урегулирования текущего военного конфликта.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС проведут встречу для обсуждения мирного плана США по Украине 24 ноября.