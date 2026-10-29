Житель Екатеринбурга Павел не попал на чартерный рейс в Анталью из-за технической ошибки, после чего ему пришлось добираться домой двумя перелетами и потратить на непредвиденные расходы около ₽130 тысяч, передает E1.RU .

Билет на рейс он купил 11 октября через приложение популярного банка. 19 октября Павел приехал в аэропорт за три часа до вылета, но на стойке регистрации ему сообщили, что пассажира с такими паспортными данными на рейсе нет, хотя в приложении банка приходили уведомления о начале регистрации и посадки.

Мужчина сразу позвонил в техподдержку: оператор пообещал направить запрос перевозчику, однако из-за чартерного статуса рейса это требовало времени, а обратиться к авиакомпании предложили самостоятельно. Самолет улетел без него. Павел подчеркивал, что это был не овербукинг, при котором перевозчик предоставляет отель и варианты вылета, а ситуация, в которой он остался без помощи. Новые билеты и гостиницу он оплачивал сам: отель, питание, такси и два дополнительных перелета обошлись почти в ₽130 тысяч, еще около ₽50 тысяч сгорели из-за неиспользованного билета.

Ситуация разрешилась только 28 октября: Павлу вернули деньги за билет, компенсировали расходы на отель и питание, а также сумму морального ущерба. В банке пояснили, что по условиям сервиса сначала запрашивается возврат у перевозчика, а затем клиенту выплачивается компенсация, поэтому решение может занять время; сейчас возврат произведен, а ситуация дополнительно разбирается на стороне партнера-авиаперевозчика.