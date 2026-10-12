«Я почти на 100% уверен»: друг Усольцева заявил, что знает, где останки семьи

Друг Усольцева Дегтярев: я почти на 100% уверен, что знаю место останков

Общество

Друг пропавшего в Красноярском крае бизнесмена Сергея Усольцева заявил, что знает, где находятся останки его семьи. По его мнению, масштабные поиски проводились не в том месте. Об этом сообщает StarHit.

Валентин Дегтярев заявил, что почти на 100% уверен, что знает место, где лежат останки, и намерен лично проверить это на месте трагедии. Он считает, что семья погибла в лесу, куда ушла, а найти их не удалось из-за ошибок в организации поисков. Также он заявил, что сын супруги Усольцева Даниил слишком пассивно участвовал в операции и «предал свою мать».

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали неподалеку от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка. Последние масштабные поиски прошли в июне. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что достоверных подтверждений криминальной версии исчезновения семьи не найдено.

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