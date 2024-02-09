Три дня дети не ходят в школу в Бузулукском районе: дороги завалило снегом, сугробы достигли двух метров

Жительница поселка Рябцево в Бузулукском районе Оренбургской области рассказала, что в населенном пункте дороги завалило снегом. Местные школьники на протяжении трех дней пропускают занятия в школе, сообщает 56orb.ru .

Дело в том, что непосредственно в селе школы нет. Дети вынуждены ездить в соседнее село, где расположено учебное заведение. Расстояние между населенными пунктами составляет пять километров.

В последние дни снега выпало настолько много, что люди не могут выйти из дома. Высота сугробов достигает два метра. Люди решили самостоятельно расчистить снег, но не справились. Они обратились в администрацию села, но там заявили, что помочь никто не может.

Родителям школьников посоветовали брать лопаты и воспользоваться собственной техникой — тракторами.

«С каждым годом проблема все хуже. В прошлом году дороги чистили, а в этом даже не смотрят на то, что дети идут в школу. В администрации сельсовета нам сказали: выходите все со своим транспортом и чистите, у вас ведь много тракторов», — рассказывает собеседница 56orb.ru.

Женщина обеспокоена позицией властей, ведь в селе проживают пожилые люди, есть беременные. В случае необходимости в населенный пункт не сможет проехать бригада «скорой помощи». Невозможно и выехать из села.

Проблема неочищенных дорог волнует жителей многих регионов. Жители Перми недоумевают, почему платят деньги за аренду мест на парковках, но пользоваться ими не могут из-за неочищенных дорог. Как рассказывают люди, снег не чистят в центре Ижевска. В Воронеже жители уверены, что неочищенность дорог привела к подтоплению.

Ранее мы сообщали, что сотрудники «Мособлэнерго» помогли расчистить улицы Подмосковья после снегопада.