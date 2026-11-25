Серо-зеленая одежда, в которой были пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы, заметно осложнила работу поисковиков. Такое мнение высказал в интервью aif.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

По его словам, тем, кто идет в лес, в том числе за грибами, лучше выбирать яркую одежду. Этот совет, подчеркнул Щетинин, универсален для всех, кто планирует походы. Если человек заблудился, камуфляжные оттенки делают его менее заметным для поисковых групп.

Щетинин также оценил вероятность найти пропавшую семью как невысокую, особенно с учетом приближения зимы.