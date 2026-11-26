Волонтеры, искавшие семью Усольцевых в Кутурчинском Белогорье, обследовали около 90% местности от первоначальной точки входа семьи, но следов не нашли. Об этом ТАСС сообщила руководитель поискового отряда Красноярского края «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Сергей Усольцев с женой Ириной и дочерью пропал в сентябре 2025 года во время похода. Поиски признали самыми масштабными в регионе. В первых, где участвовали 1,5 тысячи человек, результата не добились, затем поиски организовывали еще около десяти раз.

По словам Торгашиной, проверили туристические тропы и маршруты, по которым могла пройти семья. Территорию брали намного шире стандартной туристической и с каждыми поисками расширяли. Она оговорилась, что точный процент пройденной местности в лесу указать сложно. От точки выхода туристов в Белогорье к скалам ведут три основные дороги, и, как отметила руководитель отряда, никто не знает, по какой пошла семья.