В пресс-службе губернатора Ростовской области проинформировали, что днем, 7 апреля, на территории региона упал беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил ТАСС .

Инцидент произошел в Матвееве Кургане. Информация о пострадавших не поступала. БПЛА не был оснащен взрывным устройством.

«Действительно, сегодня днем в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее написал на странице в интернет-мессенджере, что в пятницу, 5 апреля, на территории региона пострадали восемь человек. Они работали на месте падения БПЛА. Один из упавших беспилотных аппаратов сдетонировал. На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавших госпитализировали.

В воскресенье, 7 апреля, ВСУ неоднократно атаковали различные регионы РФ при помощи беспилотников. В Белгородской области обломки БПЛА упали на автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Есть раненые. Погибла девушка.

Не менее тревожные новости приходят от руководства Запорожской атомной станции. На протяжении дня предприятие было атаковано трижды. Ранены три сотрудника. Удару подвергся купол шестого энергоблока и территория столовой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество осознать, чем могут закончиться для всего мира необдуманные действий западных «подопечных на Банковой».

В Липецкой области также был обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее военный СВО рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем отличаются различные БПЛА друг от друга.