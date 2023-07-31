В УВКПЧ ООН не могут прокомментировать взрыв в Таганроге вследствие атаки ВСУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не может дать оценку инциденту в Таганроге , который произошел в пятницу, 28 июля. При этом представитель управления Элизабет Тросселл призывает стороны конфликта различать, где находится гражданский объект, а где военный.

«Стороны в конфликте обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданским лицам и гражданским объектам, и не совершать нападений, в которых не проводится различия между комбатантами и гражданскими лицами или которые нанесли бы непропорциональный ущерб гражданскому населению», - отметила Элизабет Тросселл

Элизабет Тросселл ответила на запрос агентства «РИА Новости», в котором корреспонденты просили дать оценку действиям ВСУ в ходе обстрела Ростовской области. Представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека отметила, что не может комментировать конкретный случай в Таганроге. Также не может прогнозировать, какие последствия могли быть у данного инцидента.

Одновременно с этим Элизабет Тросселл отметила, что стороны украинско-российского конфликта должны действовать таким образом, чтобы не причинять вред здоровью мирного населения и не разрушать гражданские объекты. Если разграничить, где находятся комбатанты, а где мирные, возможности нет, то стоит отказаться от ударов.

Начиная с пятницы, 28 июля, по территории Ростовской области было совершено ряд атак. В Таганроге люди были ранены осколками стекол, которые вылетели в домах. Над Азовским районом сбили ракету, осколки которой пробили крышу дома. Политолог Роман Базиков поделился мнением, что ВСУ и дальше будут запускать беспилотники и ракеты по региону.