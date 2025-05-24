Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале высказала мнение, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали во Франции по поручению президента Эммануэля Макрона для того, чтобы контролировать выборы в Румынии.

Бизнесмен Дуров проинформировал, что в преддверии президентских выборов в Румынии к нему обращались представители западноевропейского правительства с просьбой не позволить консерваторам выступать перед аудиторией единомышленников. Мария Захарова предположила, что правительство Франции заранее понимало, что кандидат от либеральной партии не наберет необходимое количество голосов. По ее мнению, тогда власть начала искать нелегальные способы оказать влияние на ход и итог президентских выборов в стране.

Мария Захарова высказала мнение, что задержание Дурова в августе 2024 года могло быть связано с предстоящими выборами в Румынии. Напомним, основателю мессенджера предъявили обвинение в 12 нарушениях законодательства Франции. Заявления о решении внутренних вопросов с мессенджером, по мнению Захаровой, были лишь способом отвлечения внимания общественности.

«А вот это уже на "фейки" на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств. Вода как с гуся, но не с галльского петуха», — написала Мария Захарова.

Итоги выборов в Румынии оглашены. Один из кандидатов, который занял второе место на выборах, обратился в суд. Политик уверен в фальсификации результатов из-за вмешательства иностранных лиц. Суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что глава французской разведки приезжал в Румынию за несколько дней до выборов.