Овсяное молоко вместо коровьего: кому оно спасет живот, а кому грозит анафилактическим шоком
Роскачество: овсяный напиток может быть безопасной альтернативой молоку
В «Роскачестве» рассказали RT, что овсяный напиток становится популярной альтернативой коровьему молоку, однако при его употреблении важно учитывать состав и противопоказания. По словам экспертов, он может быть безопасной заменой для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты, помогая избежать дискомфорта в животе.
Отмечается, что напиток богат растворимой и нерастворимой клетчаткой. Растворимая клетчатка способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза и образования холестериновых бляшек.
При этом людям с аллергией на овес стоит избегать такого молока. По словам специалистов, в этом случае возможны зуд, высыпания, отек и даже анафилактический шок.