Овсяное молоко вместо коровьего: кому оно спасет живот, а кому грозит анафилактическим шоком

В «Роскачестве» рассказали RT, что овсяный напиток становится популярной альтернативой коровьему молоку, однако при его употреблении важно учитывать состав и противопоказания. По словам экспертов, он может быть безопасной заменой для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты, помогая избежать дискомфорта в животе.