Ноябрьский марафон: названы главные государственные, народные и странные праздники месяца

Последний месяц осени редко балует погодой, зато щедро рассыпает поводы для праздников — от масштабных государственных дат до забавных эко-инициатив вроде Дня синичек. Подробности о предстоящих днях собрало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первая половина ноября: от приставов до призывников

Открывает месяц 1 ноября, когда свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Соседом по календарю выступает Всемирный день вегана, а народный календарь напоминает об Иванове дне, когда наши предки окончательно провожали увядающую природу. Второго числа внимание переключается на защиту журналистов и память христианских мучеников, а 3 ноября почитают преподобного Илариона Великого.

Четвертое число объединяет всю страну в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Сразу за ними, 5 ноября, мировое сообщество обращает внимание на борьбу с кибербуллингом и школьной травлей. Шестое число отмечено женскими посиделками на Руси — стартовал традиционный «русский светец».

Седьмое ноября приносит Дмитриевскую родительскую субботу и профессиональный день медицинских физиков. Восьмое число знаменуется Днем КВН и днем рождения рентгена, а девятое объединяет историческую годовщину падения Берлинской стены и день памяти Нестора Летописца.

Десятого числа поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел, бухгалтеры и научное сообщество. Одиннадцатое ноября богато на даты: это день экономистов, офтальмологов, всемирный праздник оригами, а заодно неофициальный старт глобального шопинга — знаменитое 11.11. Середина месяца радует заботой о пернатых в Синичкин день (12 ноября), Всемирным днем доброты (13 ноября), днем рождения инсулина (14 ноября) и Днем призывника вместе с Днем самбо (15–16 ноября).

Вторая половина ноября: от Деда Мороза до буквы Е

Вторая половина месяца стартует 17 ноября с Международного дня студентов и профессионального праздника участковых. Восемнадцатое число добавляет сказочной атмосферы — официально свой день рождения отмечает главный зимний волшебник, Дед Мороз. Девятнадцатое число чествует артиллеристов, мужчин и философов.

Двадцатое число напоминает о защите прав детей, а также о старте Нюрнбергского процесса. Двадцать первое число посвящено телевизионщикам, налоговикам и военной присяге. Двадцать второго числа страна чествует психологов и создателя знаменитого словаря Владимира Даля, у которого в 2026 году юбилей — 225 лет со дня рождения.

Конец месяца проходит под знаком экологии и социальной ответственности: 24 ноября страна отмечает День моржа, 25-го борются с насилием в отношении женщин, а 26-го говорят об устойчивом транспорте. Двадцать седьмое число приносит профессиональные праздники морпехов и самозанятых. Наконец, завершается ноябрь 28-го числа началом Рождественского поста, а 29-го — трогательным Днем матери и необычным праздником — днем буквы Е. Финал месяца, 30 ноября, посвящен компьютерной безопасности, киберпонедельнику и нашим домашним питомцам.