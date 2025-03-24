Ефремов признался, что смартфон в колонии оказался следствием «глупости»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, находящийся в исправительной колонии № 4 (ИК-4) в Белгородской области, раскрыл детали появления смартфона у себя за решеткой, передает SHOT.

В ходе заседания суда, где рассматривался вопрос о его условно-досрочном освобождении (УДО) 24 марта, актер объяснил, что увлекся идеей обзавестись гаджетом после того, как заметил, как «ребята звонят». Он рассказал, что захотел общаться по телефону так же, как и они.

Ефремов признался, что считает «злостным нарушением» использование смартфона в колонии. В процессе заседания администрация ИК-4 положительно охарактеризовала отбывающего наказание актера.

Отмечается, что Ефремов отказался от последнего слова перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Перед этим он заявил, что его главным врагом является алкоголь.

Решение по УДО в отношении актера ожидается через 1,5 часа.

Напомним, 17 марта стало известно, что Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода на свободу. Своими планами по телефону прямо из колонии он поделился с другом, которого поздравлял с днем рождения. По факту использования заключенным мобильного устройства в ИК-4 началась проверка.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 на Смоленской площади в Москве. Актер на своем внедорожнике в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель этого транспортного средства был госпитализирован в тяжелом состоянии, а на следующий день умер.

В отношении актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения). После задержания на месте происшествия актера отпустили под подписку о невыезде, однако позже его снова задержали и предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что голос Михаила Ефремова начал будить заключенных и жителей Алексеевки Белгородской области.