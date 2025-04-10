Экс-жена Паши Техника представила список ограничений для желающих попрощаться с рэпером

Желающих проводить в последний путь рэп-исполнителя Павла Ивлева (Пашу Техника) предупредили о ряде ограничений на похоронной церемонии. Соответствующий список опубликовала бывшая жена Техника Ева Карицкая в своем блоге.

Девушка сообщила, что на похороны нельзя приносить средства самообороны — это решение принято в целях соблюдения безопасности. Также под запретом оказались любые баннеры и флаги, не относящиеся к творчеству музыканта.

Кроме того, из-за ограничений на парковке организаторы прощания порекомендовали использовать общественный транспорт или такси.

В среду, 9 апреля, тело Паши Техника доставили из Таиланда в Москву для прощания с поклонниками и близкими. Траурная церемония пройдет 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.

Напомним, Технику стало плохо во время вечеринки в Таиланде 24 марта. Как сообщила его последняя возлюбленная Кристина Лекси, в тот вечер он употреблял запрещенные вещества.

Спустя три дня музыканта перевезли в больницу, где он 4 апреля скончался от септического шока на фоне пневмонии.

Карицкая возложила часть вины за смерть бывшего мужа на его окружение, обосновывая это тем, что они отправили его в сомнительное медицинское учреждение. Она отметила, что вероятность летального исхода составляла 80%, несмотря на усилия врачей. Экс-супруга рэпера также сообщила, что приняла решение взять на похороны шестилетнего сына Техника Ивана.

Ранее бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что рэпера похоронят в одежде его любимых брендов.