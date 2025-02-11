Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать

Сайт бренда одежды Yeezy, основанный рэпером Канье Уэстом, перестал работать после появление на нем футболок с нацистской символикой. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации источника, во время Супербоула на табло был запущен рекламный ролик, в котором Уэст призывал посетить сайт своего бренда. Однако, как сообщается, сайт Yeezy перестал функционировать после того, как компания Shopify, занимающаяся разработкой программного обеспечения для розничной торговли, разорвала сотрудничество с Уэстом.

Хотя платформа не раскрыла конкретные детали нарушения со стороны рэпера, известно, что условия использования сервиса позволяют ограничивать продажу «небезопасных, неприемлемых или оскорбительных» товаров.

Помимо этого, на сайте Yeezy также выставили на продажу футболки с имени рэпера P.Diddy, который находится в США под стражей по подозрению в многочисленных преступлениях, в том числе сексуального характера. Уэст ранее призвал освободить P.Diddy.

Кроме того, в аккаунте Уэста в соцсети X также появились противоречивые посты, в которых содержалась поддержка нацизма. Пользователи предположили, что аккаунт мог быть взломан, однако позднее страница рэпера и вовсе была удалена.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» потребовали запретить Канье Уэсту въезд в Россию.