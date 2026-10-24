Житель Дагестана отсудил у туроператора более ₽1,3 млн после досрочного выселения семьи из забронированного отеля в Турции. Мужчина приобрел тур на четверых с размещением в Lago Hotel 5* примерно за ₽714,5 тыс, передает Tourdom.ru .

Семья заселилась, но вскоре администрация гостиницы попросила гостей освободить номер, сославшись на «нарушение правил проживания». Доказательств при этом предоставлено не было. Туроператор временно разместил туристов в более бюджетном Concordia Celes Hotel и пообещал найти равноценную замену, однако на следующий день сообщил, что подходящих вариантов нет.

В итоге турагентству пришлось искать My Home Resort Hotel, за который отдыхающие доплатили ₽200 тыс. После отпуска мужчина потребовал вернуть около ₽500 тыс. за неполученные услуги и покрыть дополнительные траты, но ответа не последовало, и спор дошел до суда. Суд указал, что услуги за 7 из 10 дней были оказаны ненадлежащим образом, и взыскал ₽464 507,29. В компенсации ₽200 тыс. отказали, поскольку это оплата новой поездки, а не убытки. Помимо этого, с туроператора взыскали неустойку ₽464,5 тыс., ₽100 тыс. морального вреда, ₽232 тыс. штрафа и ₽60 тыс. на юриста. Общая сумма превысила ₽1,3 млн. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.