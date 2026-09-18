Вечером тянетесь к холодильнику? Диетолог назвала главную причину и объяснила, как это исправить

Диетолог Майра Рау в беседе с « Абзацем » объяснила, как избавиться от привычки переедать по вечерам. По ее словам, причинами этого являются и физиология, и потребности психики. Помочь могут отказ от пищевых ограничений, своевременные приемы пищи и качественный сон.

Эксперт отметила, что важную роль в пищевом поведении играет сон. При хроническом недосыпе человек добирает энергию через еду, а попытки отоспаться в выходные, как правило, не дают полноценного отдыха. Специалисты советуют находить время на восьмичасовой сон.

Рау привела пример: легкий завтрак, легкий обед или его пропуск, кофе и перекусы в течение дня, а вечером — усталость и такой голод, с которым невозможно совладать усилием воли. Пока не наладятся регулярные сытные завтраки и обеды, переедания будут сохраняться. В приемы пищи важно включать сложные углеводы (крупы, картофель, зерновой хлеб), белки (рыба, мясо, яйца) и фрукты — от 30 до 50% порции.

Если рацион сбалансирован, приемы пищи не пропускаются, а отдых достаточный, причину вечерних перееданий стоит искать в психике. Чаще всего люди заедают скуку, усталость, бессилие и стресс. Хорошим решением станет поиск альтернативных способов перезагрузиться.

Эксперт посоветовала проанализировать свое состояние в момент желания съесть лишнее. Например, если замечено, что еды становится больше при усталости, нужно подумать, что помимо нее дает ощущение отдыха, и начать пробовать варианты. При этом искать альтернативу еде следует только тогда, когда физиологические потребности удовлетворены: попытки отвлечься от еды при голоде не приведут к цели. Сначала нужно поесть, а потом искать способы не есть лишнее.