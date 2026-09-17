Какая еда старит быстрее всего? Ученый назвал главную опасность и дал простое правило

Молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Харитонов рассказал, какие продукты ускоряют старение. По его словам, всю еду можно разделить на две условные категории: цельные продукты — рыба, мясо, фрукты, овощи, злаки и крупы — и переработанные, к которым относятся хлеб, выпечка, колбасы и подобные изделия, передает kaspyinfo.ru .

Харитонов отметил, что организм усваивает их по-разному. Исследования показывают: люди, часто употребляющие переработанные продукты, включая фастфуд, колбасы и сосиски, имеют более высокие показатели биологического возраста, чем те, кто придерживается здорового питания. У них чаще возникают воспалительные процессы в кишечнике, пищеварение работает хуже, и в среднем они стареют немного быстрее. Те же, кто строит рацион вокруг цельных продуктов — круп, мяса, рыбы, овощей и фруктов, — проходят биологические процессы старения более естественно и медленно.

Ключевая рекомендация биолога — не полный отказ от переработанных продуктов. Он подчеркнул, что иногда можно есть все, что нравится, но по возможности стоит ограничить употребление глубоко переработанной еды. Это правило поможет максимально снизить риски.