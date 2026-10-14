«Пенсионерская» езда убивает мотор: механик предупредил о скрытой опасности

Naavtotrasse: механик раскрыл, что «пенсионерская» езда грозит износом двигателя

Общество

Постоянное движение на низких оборотах способно ускорить износ двигателя и обернуться дорогостоящим ремонтом. Портал Naavtotrasse предупреждает: многие автомобилисты ошибочно считают такой режим щадящим, однако под нагрузкой он наносит мотору серьезный вред.

Особую опасность низкие обороты представляют при подъеме в гору, перевозке тяжестей и интенсивном разгоне. Автоматические коробки, вариаторы и роботы нередко сами стремятся снизить обороты для экономии топлива. Владельцы механических трансмиссий тоже часто переключаются на повышенную передачу слишком рано, заставляя двигатель работать «внатяг».

В таких условиях растет механическая нагрузка на детали и может ухудшаться смазка. Дополнительную угрозу создает детонация из-за неправильного сгорания топливовоздушной смеси. Современная электроника корректирует работу агрегата, но постоянная эксплуатация в таком режиме повышает риск преждевременного износа.

Распознать проблему можно по усиленной вибрации, непривычному гулу и замедленной реакции на педаль газа. Негативно сказываются также некачественное масло, несвоевременное обслуживание и агрессивная езда. При неблагоприятных условиях капитальный ремонт может потребоваться уже к 100 тыс. км пробега.

Отдельного внимания требует холодный запуск. Мотору нужно время для прогрева и равномерного распределения масла, поэтому первые минуты поездки лучше избегать резких нагрузок. При частых коротких поездках внутри двигателя скапливается конденсат, который тоже вредит агрегату.

Некоторые водители периодически выезжают на трассу и повышают обороты, чтобы удалить нагар и влагу. Это может быть полезно, но раскручивать мотор до 5000 об/мин и держать такой режим полчаса необязательно. Подходящую нагрузку следует подбирать с учетом особенностей конкретного двигателя и рекомендаций производителя.

Читайте также

Святой Зосима и пчелиная матка в посохе: как возник культ покровителя пасечников

Святой Зосима и пчелиная матка в посохе: как возник культ покровителя пасечников

В Германии начался первый судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»

В Германии начался первый судебный процесс по делу о подрыве «Северных потоков»

Подмосковье обогнало другие регионы по бронированиям: сколько стоит загородный отдых

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Билеты на поезд дешевле на 20%: в РЖД объяснили, в чем подвох и кому вернут деньги

Каждый второй работодатель в РФ одобряет нейросети при составлении резюме

Каждый второй работодатель в РФ одобряет нейросети при составлении резюме

Клопы заползают в дома и автомобили: почему юг России столкнулся с нашествием

«Мать превратила дом в ад». Жительницу Сахалина обвинили в истязании дочерей

«Мать превратила дом в ад». Жительницу Сахалина обвинили в истязании дочерей

Погода ударила по урожаю Татарстана: введен режим ЧС

Японская «рабочая лошадка» за 1,65 млн: новый Toyota Probox едет в Россию

Жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании за финалистов премии «ШУМ»

Жители Подмосковья смогут принять участие в народном голосовании за финалистов премии «ШУМ»

Дизель в плюсе: где в Воронежской области проще всего заправить автомобиль

«Он же никому не мешает»: юрист предупредил, когда за велосипед в подъезде могут оштрафовать

«Он же никому не мешает»: юрист предупредил, когда за велосипед в подъезде могут оштрафовать

Добавьте mosregtoday.ru в избранное