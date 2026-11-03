Сдача квартиры в аренду: как не получить штраф в 40% от дохода по ошибке

«РГ»: эксперты предупредили о штрафах при неверном выборе налога на аренду

Экономика

Эксперты предупреждают, что неверный выбор налогового режима при сдаче недвижимости в аренду ведет к крупным штрафам и доначислениям. По словам председателя совета директоров корпорации «АСТОРИУС» Екатерины Авдеевой, уплата НДФЛ по ставке 13–22% с самостоятельной подачей декларации 3-НДФЛ является самым простым, но наименее оптимальным вариантом, пишет «Российская газета» (РГ).

Наиболее выгодным решением для сдачи жилых помещений с годовым доходом до ₽2,4 млн признается режим самозанятости (НПД). В этом случае налог составляет 4% при расчетах с физлицами и 6% с организациями. Данный статус строго запрещает сдачу коммерческих объектов и наем сотрудников.

Для систематического бизнеса юристы рекомендуют регистрировать ИП. Адвокат Олег Хандожко указывает, что в 2026 году предприниматели обязаны уплатить фиксированные страховые взносы в размере ₽57390 плюс 1% с доходов свыше ₽300000. При этом упрощенная система (УСН) со ставкой 6% часто предпочтительнее патента, так как налог взимается с фактической выручки, а не с прогнозируемой. Создание ООО целесообразно лишь при наличии партнеров и крупного портфеля, поскольку прибыль дополнительно облагается налогом на дивиденды.

Специалисты подчеркивают высокие риски переквалификации аренды в незаконное предпринимательство. При систематическом извлечении прибыли налоговая служба может доначислить НДФЛ, НДС в размере 20–22% за три года и штрафы до 40%. Особого контроля требуют операции с зарубежной недвижимостью из-за правил валютного регулирования.

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