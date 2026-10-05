«Тихий вирус» в Костроме: почему простуда без температуры опаснее, чем кажется?

Жители Костромы столкнулись с необычной простудой, которую в соцсетях назвали «тихим вирусом». Болезнь протекает без температуры, но сопровождается сильным кашлем, болью в горле и слабостью.

Один из заболевших, Иван Харлеев, рассказал KO44 свою историю. Сначала он не придал значения недомоганию: «Температуры не было, просто заложен нос. К врачам не пошёл, думал, что это ничего серьёзного. Но насморк затянулся - уже третью неделю мучаюсь».

Врачи опровергают слухи о новом вирусе, объясняя симптомы обычными сезонными возбудителями — риновирусами, аденовирусами и коронавирусами группы FLiRT. Грипп сейчас почти не фиксируется. Почему болезнь проходит без температуры? Эксперты связывают это с особенностями иммунитета. Руководитель центра «Персонифицированная медицина» Казанского университета Альберт Ризванов поясняет: жар — реакция иммунной системы, а не самого вируса.

Молекулярный биолог Арина Холькина добавляет, что отсутствие жара часто связано с иммунной памятью: организм уже знает вирус и пытается удержать его в носоглотке, не вызывая общей реакции. При этом локальные симптомы могут быть очень мучительными.

Главная опасность «тихой простуды» — обманчивая безобидность. Без температуры люди считают болезнь лёгкой, продолжают работать и общаться, что помогает вирусу распространяться и мешает восстановлению. Поражение слизистой делает её уязвимой для бактериальной инфекции. Без отдыха и лечения простуда может обернуться гнойной ангиной, синуситом, отитом или пневмонией. Врачи советуют даже без температуры прислушиваться к себе, а при одышке, тяжёлом дыхании, болях в груди или сильной слабости — сразу обращаться к врачу.