«Потом разберемся» — не аргумент: юрист объяснил, как не переплатить за лечение зубов

Юрист Манько: стоимость стоматологических услуг должна быть известна до лечения

Общество

Юрист Александр Манько рассказал «Абзацу», что стоимость стоматологических услуг должна быть известна пациенту до начала лечения. По его словам, в договоре или информированном согласии необходимо указать все составляющие цены: работу врача, анестезию, диагностические снимки и расходные материалы.

Если цену называют только на словах, обещают «потом разобраться» или оставляют итоговую сумму неопределённой, не стоит торопиться подписывать документы и соглашаться на лечение — за такие «сюрпризы» пациент платить не обязан.

Чтобы избежать споров, юрист рекомендует заранее запросить план лечения с подробным расчётом расходов и перед подписанием договора проверить итоговую сумму и уточнить, какие услуги в неё включены. Если после процедур счёт оказался выше согласованного, нужно потребовать от клиники письменное объяснение разницы, а дополнительные платежи без согласия пациента не оплачивать до прояснения ситуации.

Следующий шаг — претензия главному врачу со ссылкой на закон «О защите прав потребителей» и правила предоставления платных медицинских услуг. Клиника должна ответить в течение 10 дней. Если обращение не дало результата, пациент может пожаловаться в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.

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