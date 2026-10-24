Уехал с места ДТП — и остался без прав? Автоюрист объяснил, когда наказание могут смягчить

Автоюрист Воропаев: от ответственности за ДТП освобождают редко

Общество

Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Абзацу», что единственный случай, при котором водителя могут освободить от ответственности за административное нарушение, — сокрытие с места ДТП. По его словам, по этой статье такая мера возможна, но применяется крайне редко.

На практике это происходит в исключительных обстоятельствах: малозначительность используют за исчезновение с места ДТП, если, например, ущерб был незначительным, водитель осознал вину либо действовал непреднамеренно. При этом санкция за такое нарушение крайне жёсткая — лишение прав. В остальных случаях дел, которые прекращали бы по этому основанию, юрист не встречал.

Воропаев отдельно уточнил: термин «малозначительность» при нарушениях ПДД применяется только тогда, когда вина автовладельца подтверждена, а полный состав правонарушения доказан. При самом факте отсутствия вины он не используется. Таким образом, по словам автоюриста, освобождение от ответственности за оставление места ДТП остаётся редким исключением, а не общей практикой.

Читайте также

Научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области

Научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области

В Мытищах в середине октября неожиданно заплодоносили ягоды

В Мытищах в середине октября неожиданно заплодоносили ягоды

Юбка для раковины и сканди: дизайны прошлого возвращаются на подмосковные кухни

Юбка для раковины и сканди: дизайны прошлого возвращаются на подмосковные кухни

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

В Подмосковье ищут хозяина коров, топтавших захоронения на кладбище

Заявление Кличко: разрушения зафиксированы на левобережной ветке метро

Синоптик спрогнозировал зиму на 2–5 градусов теплее нормы в Москве

Синоптик спрогнозировал зиму на 2–5 градусов теплее нормы в Москве

Штурм мэрии в Марселе: чем обернулись многотысячные протесты для французов

Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье в ночь на 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Два дня на перезагрузку: турэксперт раскрыл, куда поехать и сколько это стоит

Два дня на перезагрузку: турэксперт раскрыл, куда поехать и сколько это стоит

Минус 5000 юаней с машины: как урезание НДС в Китае поднимет цены в РФ

Пули полицейских: детали инцидента, спровоцировавшего бунт на улицах Маврикия

Полная электрификация: какие силовые установки забрали все главные награды года

Добавьте mosregtoday.ru в избранное