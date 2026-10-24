Уехал с места ДТП — и остался без прав? Автоюрист объяснил, когда наказание могут смягчить

Автоюрист Лев Воропаев рассказал « Абзацу », что единственный случай, при котором водителя могут освободить от ответственности за административное нарушение, — сокрытие с места ДТП. По его словам, по этой статье такая мера возможна, но применяется крайне редко.

На практике это происходит в исключительных обстоятельствах: малозначительность используют за исчезновение с места ДТП, если, например, ущерб был незначительным, водитель осознал вину либо действовал непреднамеренно. При этом санкция за такое нарушение крайне жёсткая — лишение прав. В остальных случаях дел, которые прекращали бы по этому основанию, юрист не встречал.

Воропаев отдельно уточнил: термин «малозначительность» при нарушениях ПДД применяется только тогда, когда вина автовладельца подтверждена, а полный состав правонарушения доказан. При самом факте отсутствия вины он не используется. Таким образом, по словам автоюриста, освобождение от ответственности за оставление места ДТП остаётся редким исключением, а не общей практикой.