Арестовича* осудили за высказывания о схватке бойца ВСУ с якутским штурмовиком

Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* подвергли критике за его комментарий о смертельном рукопашном бое. Речь про видеозаписи, на которых боец штурмового отряда ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев одерживает победу над военным ВСУ в селе Трудовое.

Кадры с нашлемной видеокамеры украинского военного оценил Арестович*. Однако бой его не шибко впечатлил. По словам бывшего украинского госслужащего, ВСУшник совершил несколько ошибок в ходе схватки, «играл в героя» и в итоге потерпел поражение. При этом Арестович* отметил, что якутский военный просто «сделал свою работу».

В ответ на это украинцы возмутились в соцсетях, отмечает МК. Экс-советника спросили, как часто он сам участвовал в рукопашных боях или дрался на ножах. По мнению пользователей Сети, у Арестовича* не имеется такого опыта, чтобы рассуждать о схватке.

Напомним, в январе в открытом доступе оказались видеозаписи с камеры бойца ВСУ: он столкнулся с якутским бойцов из ВС РФ в селе Трудовое в ДНР. Мужчины стреляли, дрались на кулаках и ножах. Перед смертью украинец восхитился навыками противника. Григорьев рассказал RT, как проходил бой. Он также раскрыл происхождение своего ножа, который стал спасением в драке.

Ранее сообщалось, что Илон Маск высказался о фатальной встрече штурмовика из Якутии c бойцом ВСУ.

*внесен в России в список террористов и экстремистов