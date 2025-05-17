Киев усилил удары по ЛНР на фоне переговоров с Москвой в Стамбуле

ВСУ усилил обстрелы ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле между делегациями России и Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, киевское руководство, по всей видимости, преследует цель дестабилизации ситуации и срыва дипломатического процесса. За последние дни ВСУ нанесли удары не только по прифронтовым населенным пунктам ЛНР, но и по Луганску, уточнил он.

«Корреляция положительная, поскольку до всех этих мирных инициатив обстрелы были, но интенсивность и дерзость их была немного меньше», — сказал Марочко.

Так, 13 мая украинские беспилотники атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, в результате чего погибли двое сотрудников МЧС России, еще 15 человек были ранены.

14 мая ВСУ беспилотниками атаковали Первомайск. Повреждения получил жилой дом. 15 мая вооруженные формирования Украины обстреляли Луганск и его окрестности, из-за чего ранения получил пенсионер. Также была повреждена школа.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между делегациями РФ и Украины. В результате этой встречи сторонам удалось договориться об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также об уточнении своих предложений по миру.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над территорией России.