На борту сбитого военного транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились украинские пленные. Эту информацию порталу «Цензор.нет» подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По его словам, на момент катастрофы на борту находилось около 60 украинских солдат.

Катастрофа произошла 24 января 2024 года, когда самолет был сбит, предположительно, американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot у села Яблоново под Белгородом.

Как заявил президент России Владимир Путин, ВСУ могли сбить воздушное судно случайно. Запуск ракеты был зафиксирован с территории Харьковской области. В результате происшествия погибли 74 человека, среди которых 65 — были украинскими военнопленными.

Тимченко сообщил, что из останков, найденных на месте крушения, были возвращены более 500 частей тел, однако отметил он, эти останки могут принадлежать нескольким людям.

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об останках не одного тела», — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян через несколько дней после трагедии опубликовала список украинских военнослужащих, находившихся на борту сбитого Ил-76.

В Киеве сначала заявляли, что на борту сбитого самолета украинцев не было, однако позже подтвердили, что находившиеся там солдаты должны были участвовать в обмене.

1 февраля Следственный комитет России (СКР) идентифицировал останки тел и возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Киев запросил у Москвы передачу тел в конце 2024 года.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246».